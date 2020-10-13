Rapor: Çin, geleneksel tıpta halen pangolin ilaçları kullanıyor

Rapora göre, Çin, corona virüsünün çıkış noktası olduğu düşünülen pangolinin ticaretini ve modern tıpta kullanımını, durdurmaya söz vermesine rağmen, halen devam ettiriyor.

Fotoğraf: Reuters

Merkezleri Britanya’nın başkenti Londra ve ABD’nin başkenti Washington D.C.’de bulunan çevre örgütü Çevre Araştırma Ajansı (EIA) tarafından hazırlanan rapor, eBay ve Taobao gibi çevrimiçi satış platformlarının pangolin ürünlerinin reklamını yapmaya devam ettiğini, önde gelen Pekin Tong Ren Tang Grubu da dahil olmak üzere büyük ilaç şirketlerinin benzer ürünleri doğrudan web sitelerinde sunduğunu ortaya koydu.

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Raporun arkasındaki araştırmacılar ayrıca, 221 şirketin 64 farklı üründe bileşen olarak pangolin pulları içeren ürünleri satma lisansına sahip olduğunu buldu.

Araştırma ekibinden Chris Hamley raporla ilgili, ‘’Çin bazı yarım önlemler aldı, ancak tıpta pangolin pullarının kullanımını yasaklamak için tam yol almadı’’ dedi.

Hamsley şöyle devam etti: ‘’Büyük çaplı yasa dışı ticaret ve içerideki zayıf düzenlemeler göz önüne alındığında, ilaç şirketlerinin pangolin pullarını yasa dışı kullanması çok muhtemel, ki zaten raporumuz bunlardan bir sürü buldu.’’

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Avcılık ve kaçakçılık çemberi

Pangolin Çin’de, pangolin pulları içeren bir çorbanın, emzirme sorunları olan kadınlara yardım etmek de dahil olmak üzere bazı niteliklere sahip olduğuna dair tıbbi olarak kanıtlanmamış bilgiler nedeniyle neredeyse yok oldu.

Son yıllarda, avcılık ve kaçakçılık çemberi komşu ülkelere, ardından güneydoğu Asya’ya ve şimdi de Afrika’ya doğru giderek genişledi.

Asya’da her yıl, Çin geleneksel tıbbında kullanılmak üzere, tahminen 200 bin pangolin avlanıyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Dairesi’nin en son hazırladığı dünya vahşi yaşam suçları raporu, pangolin ticaretinin yüzde 71’inin Çin’e gittiğini söylüyor. Vietnam ise bir başka büyük pazar.