Rapor: Büyük şirketlerde tüm kar faize gitti, zarar edenler yüzde 50 arttı

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunda 2018’de kar eden kuruluş sayısı 422’den 381’e düştü, zarar edenlerin sayısı 78’den 119’a yükseldi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Sanayi Odası tarafından ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018’ raporu yayınlandı.

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Buna göre, 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden net satışları 2018’de yüzde 34.5 artışla 878 milyar lira oldu.

Net satışlardaki artışta fiyat artışlarının yanı sıra döviz kurlarındaki yükselmenin ihracat gelirlerini artırması belirleyici oldu.

Üretimden net satışlarda Türkiye’nin en büyük şirketi 2018’de 79 milyar lira ile Tüpraş oldu.

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Rapora göre, finansmana erişim sorunu kronik bir hal aldı ve düzelme yolunda ilerleme kaydetmedi.

İSO-500’ün finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı 2018’de yüzde 49.8’den yüzde 88.9’a yükseldi, sanayi firmaları 2018 karının neredeyse tamamını finansman giderlerine ayırdı.

Yılın ikinci yarısında faizlerdeki artış ve liradaki değer kaybına bağlı enflasyon artışı İSO-500 için olumsuz mali koşullar yarattı.

Borç/özkaynak dağılımında borçların payı yüzde 67’ye yükseldi, bu oran tarihsel olarak en olumsuz kaynak yapısına işaret ediyor.

İSO-500’ün ‘devreden KDV’ yükü artarak devam ediyor, devreden KDV 2018’de yüzde 35.6 artışla 9.7 milyar liraya çıktı.

Buna göre, finansman kaynaklarının bu kadar kısıtlı olduğu bir ortamda sanayici bu kadar önemli bir miktarı sıfır faizle devlete borç vermiş oluyor.