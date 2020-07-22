Rapor: Avustralya’da polis, üstsüz arama sırasında bir kadından tamponunu çıkarmasını istemiş

Avustralya’da, polisin görevini kötüye kullandığına dair inceleme sonucunda hazırlanan raporda, geçen yıl yapılan bir üstsüz arama sırasında genç bir kadından tamponunu çıkarmasının istendiği vurgulandı.

Fotoğraf: abc.net.au

Sydney kentinde, 2019’da yapılan ve şikayete konu olan beş üstsüz aramayla ilgili tahkikatı tamamlayan komisyonun hazırladığı raporda, bunlardaki amacın genellikle uyuşturucu aramak olduğuna değinildi.

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Elbiseler çıkarılarak yapılan aramaların müzik festivalleri veya partilerde daha çok yapıldığı belirtilirken genç bir kadına, bir kumarhane önünde tamponunun çıkarmasının söylendiği kaydedildi. Rapora göre o gün iki kadın arandı. Birine bu talep iletildi.

Bir diğer örnekte, festival alanındaki bir kadından iç çamaşırını indirip eğilmesi istendi. Bunu isteyen erkek polis memurları ‘profesyonelliğe aykırı şekilde’ gülüyordu. Bir başka festivalde de yine genç bir kadının eğilip öksürmesi istendi.

Bir özür talebi, bir görevden uzaklaştırma

Raporda, söz konusu şikayetleri yapan beş kişi arasındaki genç bir kadından özür dilenmesi istendi. Şikayete konu olan bir diğer aramadan sorumlu polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı vurgulandı. Ayrıca, bu aramaların hiçbirinde uyuşturucu bulunmadığı belirtildi.

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Sydney’in başkenti olduğu Yeni Güney Galler eyaletinin polisi raporun sonuçlarını dikkate alacaklarını açıkladı. İncelemeyi yapan komisyona ifade veren polis memuru, festivallerde çıplak üst araması yapılmasının gerekli olduğunu, çok sayıda gencin aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülke yasalarına göre üstsüz arama yasal ancak sadece ‘gerekli’ hallerde yapılmalı. Genital bölgelerde arama yapmak ise yasal değil.

Rapordaki ve benzeri aramaları örnek gösterenler, polislerin ya iyi eğitim almadıkları ya da görevlerini kötüye kullandıkları için sınırlarını aştıklarını savunuyor. Bu konuda reform yapılması gerektiğinin altını çiziyor.