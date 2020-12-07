Rapor: Atölyelerdeki 10 işçiden yedisinde işten kaynaklanan hastalık var

İzmir’de atölyelerde çalışanlar işçilerle yapılan araştırmada, her 10 işçinin yedisinin işten kaynaklanan bir hastalığı bulunduğunu ortaya koydu.

Fotoğraf: multecimedyasi.org

Deri, Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği’nin ‘Meslek Hastalıkları Raporu’ bugün yayınlandı. Raporda yer verilen anket kapsamında, İzmir’deki Ayakkabıcılar Sitesi’nde çalışan 100 işçiyle görüşüldü. İşçilerin 23’ü deri, 44’ü tekstil, 33’ü ise ayakkabı atölyelerinde çalışıyor.

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Ankete katılanların 35’i kadın, 65’i erkek. Katılımcıların 35’i 18-25, 36’sı 25-40, 20’si 40-50, yedisi 50-60, ikisi ise 60 yaş üstü. Genç işçiler arasında Suriyeliler yoğunlukta. İşçilerin 33’ü 0-10, 34’ü 10-20, 23’sü 20-30 yıldır çalışıyor. Geri kalanları ise 30 yıldan fazla çalışıyor.

Yarısı sigortasız

Sigortası düzgün yatırılan işçi sayısı, yalnızca 23. İşçilerden 28’inin sigortası ‘düzensiz’ olarak yatırılırken, 44’ü sigortasız çalışıyor. Beşi ise emekli olduğu için sigortasız çalışıyor.

En az dokuz, en çok 15 saat

İşçilerin 53’ü haftanın beş günü ve cumartesi yarım gün, 41 işçi haftanın altı günü, altı işçi ise haftanın yedi günü çalışıyor. İşçilerin 41’i günde 9-10 saat, 48’i 11-12 saat, 11’i ise 13-15 saat mesai yapıyor.

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İşçilerin yüzde 62’si işyerinde yeterli güvenlik önlemi alınmadığını belirtirken, yüzde 83’ü işbaşı öncesi güvenlik eğitimi verilmediğini dile getirdi.

İki işyerinden biri ‘tehlikeli’

İşçilerin 56’sı, işyerlerinde tehlikeli kimyasal maddelerle iç içe çalıştığını kaydetti. Kimyasal maddelerle çalışmayan işçiler tekstil atölyelerinde, çalışanların tamamı ise deri ve kundura atölyelerinde bulunuyor.

Sağlık problemi yaygın

İşçilerin 73’ü, çalıştığı işten kaynaklanan sağlık problemi yaşadığını söyledi. 23 işçi herhangi bir problemi olmadığını dile getirdi.

Deri ve kundura işçilerinin meslek hastalığına yakalanma oranı, tekstil işçilerine göre daha fazla. Meslek hastalığı olmadığını dile getiren işçilerin önemli bir kısmı ise 18-25 yaş aralığında.

İşçilerde görülen sağlık problemleri…

Rapora göre, sağlık problemi yaşayanların tamamı hastaneye giderek tedaviye başladı ancak sigorta kayıtlarına ‘meslek hastalığı’ olarak geçmedi.

En çok görülen sağlık problemi, yüzde 60’la kas/iskelet/eklem rahatsızlığı, Bunu yüzde 33’le nefes darlığı takip ediyor. Bir işçide birden fazla sağlık problem görülebiliyor.

Kimyasallar solunumu etkiliyor

Rapora göre, tekstil işçileri çoğunlukla bel, boyun fıtığı gibi kas/iskelet/eklem rahatsızlıkları ve işitme kaybı problemleri olduğunu dile getirdi.

Deri ve kundura işçileri ise kullanılan kimyasallardan kaynaklanan solunum yolu, deri, diş hastalıkları bulunduğunu belirtti. Kimyasallara daha fazla maruz kalan işçilerde kansızlık ve akciğer kanseri hastalıkları da görüldü.

‘Corona’ önlemi yok

İşçilerin 72’si, işyerinde özel olarak önlemler alınmadığını söylerken, 28’i önlemlerin alındığını dile getirdi. Atölyelerin büyüklüğü nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulamıyor, işveren ise maske dağıtmıyor.

Vaka görülünce ne oldu?

İşçilerin 63’ü, atölyelerinde en az bir kişinin Covid-19’a yakalandığını ifade etti. İşçilerin büyük kısmı, vaka görülmesinin ardından çalışmaya devam edildiğini dile getirdi.

‘Maliyet hesabı yapılıyor’

Raporda, esnek, parça başı üretim, uzun çalışma saatleri, sigortasız ve sendikasız istihdam koşulların ve işçi sağlığını gözetmekten uzak çalışma koşullarının, birçok işçinin meslek hastalıklarına yakalanmasına sebebiyet verdiği kaydedildi.

Resmi Gazete’de 2012’de yayınlanan kararda, ayakkabı, tekstil ürünleri ve deri giyim eşyası imalatının ‘tehlikeli’ sınıfta yer aldığı belirtilirken, maliyet hesabı nedeniyle işyerlerinde yeterli önlem alınmadığı kaydedildi.