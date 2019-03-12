Rapor: Asgari ücretlinin alım gücü bir yılda yüzde 3,3 azaldı

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’ne (BİSAM) göre asgari ücretlinin alım gücü bir yılda yüzde 3,3 azaldı.

Fotoğraf: DHA

BİSAM; TÜİK ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerini kullanarak asgari ücretlinin alım gücünün Şubat 2018-2019 tarihlerinde nasıl etkilendiğini raporlaştırdı.

Reklam

Rapora göre asgari ücretlinin en büyük alım gücü kaybı yaşadığı kalem, yüzde 50’yle pırasa oldu. Ispanak ve patateste alım gücü yüzde 46, sivri biberde yüzde 43, patlıcanda yüzde 38, sarımsakta da yüzde 21 azaldı.

Asgari ücretli alım gücünü tavukta 5 kilogram, yumurtada 135 adet kaybetti.

Teflon mutfak eşyalarında yüzde 38, buzdolabında yüzde 18,5, bilgisayarda yüzde 17,5, okul defterinde yüzde 12, kalemde yüzde 11,25, kömürde ise yüzde 9,7’lik gelir kaybı yaşandı.

Reklam

Şans oyunlarındaki alım gücü arttı

Asgari ücretlinin alım gücünü en çok artırdığı üç ürün ise yüzde 246 ile şans oyunları oldu.

Asgari ücretlinin alım gücünü arttırdığı ilk beş ürün sırasıyla şans oyunları, kablo özel yayın hizmetleri, koli gönderme ücreti, sağlık sigortası ve nohut oldu. Asgari ücretlinin alım gücü nohutta bir önceki yılın aynı ayına göre 96 kilo arttı.