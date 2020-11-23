Rapor: Afganistan’da 2005’ten beri 26 bin çocuk öldürüldü veya engelli kaldı

Yardım kuruluşu Save the Children’ın Birleşmiş Milletler verilerini kullanarak hazırladığı rapor, Afganistan’da, 2005’ten 2019’a kadar en az 26 bin çocuğun öldürüldüğüne veya yaralanıp engelli kaldığına işaret ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Rapordaki bu veri, ülkede son 14 yıldır her gün ortalama beş çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor.

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Rapora göre ABD birlikleri tarafından desteklenen Afgan Hükümeti ile Taliban ve diğer isyancılar arasındaki çatışmalarda, okulların rutin olarak saldırıya uğradı. 2017-2019 yılları arasında okullara 300’den fazla saldırı düzenlendi.

Save the Children’ın Afganistan direktörü Chris Nyamandi şunları söyledi: “Bugün çocuğunuzun intihar saldırısında veya hava saldırısında öldüğü gün olabileceği korkusuyla yaşadığınızı hayal edin. Bu, çocukları öldürülen veya yaralanan on binlerce Afgan ebeveyn için korkunç bir gerçektir.”

Rapora göre Afganistan, çocuklar için dünyadaki en tehlikeli 11 ülke arasında yer alıyor.

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Son 14 yıl

Afganistan, on binlerce sivilin ölümüne neden olan, on yıllarca süren şiddetli çatışmalara tanık oldu.

ABD güçleri, 11 Eylül saldırılarının ardından, Taliban’ı devirme amacıyla 2001 yılından beri ülkede bulunuyor. Taliban iktidardan uzaklaştırılmıştı fakat şu anda, şimdiye kadar kontrol ettiğinden daha geniş bir bölgeyi kontrol ediyor.

Şubat ayında ABD, isyancılar ile önemli bir anlaşma imzaladıktan sonra askerlerini geri çekmeye başladı. Bununla birlikte Taliban, saldırılarını ve ülkedeki şiddeti yeniden arttırdı.

Geçen hafta, başkent Kabil’deki ölümcül bir roket saldırısı en az sekiz kişiyi öldürdü ve 30’dan fazla kişiyi yaraladı.