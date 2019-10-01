Rapor: ABD’li çalışanlar CEO’larının yıllık kazancı için ‘bin yıl’ çalışmak zorunda

ABD’de yayınlanan bir rapora göre maaş farkının en yüksek olduğu 50 halka açık şirketin çalışanları CEO’larının bir yıllık gelirini kazanmak için bin yıl mesai yapmak zorunda.

Fotoğraf: Reuters

Politika Çalışmaları Enstitüs’nün raporu söz konusu 50 şirketin son 25 yıllık özlük hakları verilerinden hazırlandı.

Reklam

‘Executive Excess 2019‘ başlıklı rapora göre ABD’nin S&P 500 endeksinde işlem gören şirketlerin neredeyse yüzde 80’inde CEO’lar geçen yıl çalışanlardan ortalama 100 kat daha fazla kazandı.

Söz konusu 50 şirkette CEO’lara geçen yıl toplamda 15.9 milyon dolar (90.5 milyon lira) ödeme yapılırken, ortalama bir çalışanın yıllık geliri ise 10 bin 27 dolar.

S&P 500 endeksinde işlem gören 49 şirketin çalışanlarının yüzde 10’u 2018 yılında ABD’de dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı olan 27 bin 5 doların altında kazandı. Bu da en az 3.7 milyon çalışanın yoksulluk sınırı altında gelirle yaşadığı anlamına geliyor. Öte yandan 2018’de bu şirketlerin CEO koltuğunda oturulan kişilere yapılan ödeme toplam 12.3 milyon dolar.

Reklam

Demokrat aday Sanders’ın önerisiyle aynı gün yayınlandı

Americans are sick and tired of corporate CEOs making hundreds of times what their workers make.



Walmart: 1,076 to 1

The Home Depot: 486 to 1

Nike: 379 to 1



We say to corporate America: If you don't end your greed and corruption, we will end it for you. https://t.co/0fW4y4rALS — Bernie Sanders (@BernieSanders) September 30, 2019

Rapor, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den aday adayı Bernie Sanders’ın ‘Gelir Eşitsizliği Vergi Planı’ önerisiyle aynı gün yayınlandı. Sanders’ın sunduğu vergi şeması ‘CEO’larına ortalama çalışanlarından 50 kat daha fazla ödeme yapan şirketlere yüzde 0.5 vergilendirme yapılması, bu oranın kademeli olarak artmasını ve CEO’larına ortalama çalışanından 500 kat daha fazla ödeme yapan şirketlere yüzde 5 vergilendirme yapılmasını’ öngörüyor.

Sanders Twitter’dan “Amerikalılar çalışanlarından yüzlerce kat daha fazla kazanan şirket CEO’larından bıktı ve usandı. Amerikan şirketlerine sesleniyoruz: Eğer açgözlülüğünüze ve yolsuzluğunuza bir son vermezseniz, biz sizin için son veririz” diye yazdı.

Demokrat aday adayı, Walmart CEO’sunun ortalama çalışandan 1076, The Home Depot CEO’sunun 486 ve Nike CEO’sunun 379 kat daha fazla kazanç sağladığını belirtti.