Rapor: 30 şehir hastanesinin 25 yıllık maliyetiyle 800’den fazla hastane yapılabilir

CHP’nin raporuna göre şehir hastanelerinin 25 yılda kamuya getireceği yük 142.4 milyar doları (870 milyar lira) bulacak.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre CHP, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi üzerinden elde ettiği verilerle şehir hastanelerinin kamuya getireceği yükü araştırdı. 20 hastane için 2022’de bütçeye konulan ödenek rakamları kullanılarak hesap yapıldı.

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Buna göre, 30 şehir hastanesinin toplam hizmet ve kira bedeliyle 25 yılda kamuya 142.4 milyar dolarlık yük getireceği ortaya çıktı. CHP’nin hesabına göre, bir şehir hastanesinin 25 yıllık maliyetiyle 1200 yatak kapasiteli yaklaşık 29 hastane yapılabiliyor.

25 yılda ödenecek kira bedeli bugünkü kura göre 77 milyar 188 milyon 128 bin 250 dolar olurken, hizmet bedelinin 65 milyar 208 milyon 262 bin 595 dolar olduğu belirlendi.

Çalışmada, şehir hastaneleri için her yıl kira ve hizmet bedeli olarak ödenecek 5.7 milyar dolar ile kamu özel işbirliği modeli kullanılarak 475 yatak kapasiteli en az 37 adet hastanenin hizmete açılabileceği belirtildi.