Rapor: 17 yılda 15 bin kadının yaşam hakkı ihlal edildi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı rapora göre 17 yılda 15 bin 34 kadının yaşam hakkı ihlal edildi. Sığınma evlerinin kapasitesi altı yılda sadece 256 kişi artırıldı ve toplam kapasite 3 bin 500’ün altında.

Tanrıkulu’nun ‘2018 Türkiye’de Kadın Yaşam Hakkı İhlalleri’ başlıklıraporuna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kadın sığınma evlerinin kapasitesi 2013’ten bu yana sadece 256 kişilik artırıldı ve 2 bin 697’ye ulaştı, Türkiye genelinde belediyelere bağlı 144 kadın sığınma evinde toplam kapasite ise sadece 3 bin 454.

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Kadın cinayetleri 16 yılda yedi kat arttı

Raporda öne çıkan bazı diğer bulgular ise şöyle:

2002 yılında Türkiye’de öldürülen kadın sayısı 66’yken, bu sayı yüzde 392 artarak 2018’de 440’a ulaştı ve neredeyse yedi kat artmış oldu.

2019’un ocak ayında 43, şubat ayında ise 31 kadın öldürüldü. Bu ölümlerden 18’i şüpheli, 31’inde neden tespit edilemedi, 21 tanesi ise kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürüldü.

Başlıca neden, kendi hayatlarına dair karar almaları

2018 yılında 131 şüpheli kadın ölümü gerçekleşirken, 134 kadın ölümünde neden tespit edilemedi. 105 kadın ise kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürüldü. Bu kadınlardan 59’u 15-25 yaşlarındaydı.

AKP hükümetinin geldiği günden 2019 Mart ayına kadar toplam 15 bin 34 kadının yaşam hakkının ihlal edildi.

Kadınların işgücüne katılımında son sıralardayız

İş gücü ve siyasete katılımda Türkiye 144 ülke arasında 131’inci sırada yer aldı.

15-64 yaş arası iş gücüne katılım ülke genelinde erkeklerde yüzde 73.4’ken, kadınlarda yüzde 34.6.

Son yıllarda kadın iş cinayetlerinde, kadın işçilerin işyerinde ya da iş yolunda bir erkeğin şiddeti sonucu ölümlerindeki artış dikkat çekti.

2018 yılında yaşanan kadın iş cinayetlerinden yedisinde kadınlar ‘işyerinde bulunan ya da işyerine dışarıdan gelen bir erkek tarafından’ öldürüldü.

öldürüldü. İş cinayetlerinde ölen kadınların en az yüzde 75’i kayıt dışı çalışıyordu.

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