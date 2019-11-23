Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rapor: 11 ayda en az 302 kadın erkekler tarafından öldürüldü

11 aylık dönemde en az 302 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bu dönemde en az 532 kadın şiddete maruz kalırken, bunun sonucu en az 12 kadının sağlık durum ‘ağır’ olarak basına yansıdı.

Bianet’ten Evrim Kepenek ve Ege Öztokat’ın haberine göre kadınların yüzde 64 kocası/eski kocası veya sevgilisi/eski sevgilisi tarafından öldürüldü. En az 23 kadını öldüren erkeğin yakınlık durumu basına yansımadı. Kadınların yüzde 49 ateşli silahlarla öldürdü. 24 kadının öldürülme şekli basına yansımadı. Öldürülen kadınlardan, en az 10’u Türkiye vatandaşı değildi (Bir Azerbaycan, iki Suriye, iki Afganistan, bir Irak, bir Çin, bir Ukrayna, bir Fas, bir Özbekistan).

Reklam

Fotoğraf: Bianet

149 kadın ateşli silahlarla, 74 kadın bıçakla, 25 kadın boğularak, 20 kadın dövülerek öldürüldü. Dört kadın yakıldı, bir kadın asitli su ile öldürüldü. En az iki kadının kafası taşla ezildi, bir kadın da araçla çarpılarak öldürüldü. İki kadın da balkondan atıldı.

SON HABERLER

Fikret Başkaya beraat etti

Akademisyen ve yazar Fikret Başkaya, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Büşra Nur Çalar’ın sorunu aslında iktidar

Gelecek dönemde, gerçek bir diyalog için başörtüsüzlerin başörtülülerle empati yapması; başörtülülerin de başörtüsüzleri anlamaya ve tüm kadınların birbirlerine saygı duymayı öğrenmesi şart.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...