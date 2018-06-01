Rapçilere bir ‘uyuşturucuyu özendirme’ operasyonu daha: Khontkar tutuklandı

İzmir’de yaşayan rap müzik şarkıcıları ‘Khontkar‘ takma adıyla bilinen Onur Dinç ve ‘Young Bego’ adını kullanan U.B., şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere ve görüntülere yer verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Onur Dinç, tutuklandı.

‘Ezhel’ adıyla bilinen rap müzisyeni Sercan İpekçioğlu’nun geçen hafta uyuşturucuyu özendirme suçlamasıyla tutuklanmasının ardından İzmir’de de aynı gerekçeyle rapçilere operasyon yapıldığı ortaya çıktı.

Reklam

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de yaşayan rap müzik şarkıcıları Onur Dinç ve U.B.’nin adreslerine, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere ve görüntülere yer verdikleri gerekçesiyle geçen çarşamba günü operasyon düzenledi.

Onur Dinç’in Konak’taki evinde yapılan aramalarda, içime ve satışa hazır hale getirilmiş alüminyum jelatin içerisinde 10 küçük paket esrar, bir uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, iki uyuşturucu madde öğütücü bulundu. Onur Dinç ile beraber, evde bulunan arkadaşları M.D. ve A.Ö. de gözaltına alındı.

Reklam

U.B.’nin de Balçova’daki adresine yapılan operasyonda da bir uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, iki uyuşturucu madde öğütücü ve bu düzenek içerisinde kırıntı halinde esrar bulundu. U.B. ile aynı evde bulunan B.Ç. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen beş şüpheliden, U.B. ile birlikte B.Ç., M.D. ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Onur Dinç ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikle yayın yapma’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve bulundurma’ suçlarından tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu kullanımını özendiren her türlü yayına karşı mücadelenin süreceğini belirtti.