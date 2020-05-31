Rapçi ‘Rota’ polis baskınıyla gözaltına alındı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) araştırmasına göre, uzaktan eğitim alan öğrencilerin yüzde 51’i öğretmenleriyle nadiren iletişim kuruyor. Yüzde 39’u arkadaşlarıyla hiç görüşmüyor. Çocukların yüzde 20’sinde davranış değişimi oluştu. 100 çocuktan sadece üçü öğretmeniyle sohbet edebiliyor.