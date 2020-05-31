Rapçi ‘Rota’ polis baskınıyla gözaltına alındı

‘Rota‘ ismiyle bilinen rapçi Bulut Alpman, çektiği video klip nedeniyle evinden gözaltına alındı.
Alpman’ın evine sabahın erken saatlerinde polis baskını yapıldı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kapıya vuran polislerin, “Kapıyı kırarız” dedikleri duyuluyor.
Alpman’ın yeni şarkısı ‘Ağla’daki sözler ve klibi nedeniyle gözaltına alındığı belirtiliyor.
Bilal Erdoğan maskesi ile İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde çektiği sahnede “Bilal’e anlatır gibi anlatcam sizlere çocuk” sözlerine yer vermişti.
Bulut Alpman geçen yıl da bir süre tutuklu kalmıştı.