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Yaramazlara biraz batar!

Rapçi Minaj, tepkiler üzerine Suudi Arabistan konserini iptal etti

Karayipler’deki ada ülkesi Trinidad ve Tobago’da dünyaya gelen rapçi Nicki Minaj önümüzdeki hafta, Suudi Arabistan’da vermeyi planladığı konseri kadınlara ve LGBTİ’ye destek vermek amacıyla iptal ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Cidde kentindeki bir festivalde konser vereceğinin duyulmasının ardından insan hakları savunucularının tepkisini çeken ünlü şarkıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Konuyu dikkatlice gözden geçirdim ve Cidde Dünya Festivali’ne katılmama kararı aldım. Suudi Arabistan’daki hayranlarımla buluşmayı çok istiyordum ancak fikir özgürlüğü, kadın hakları, LGBTİ gibi konularda bilincim artınca konserimi iptal etmenin daha doğru olacağını düşündüm.”

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Geçen cuma günü, merkezi ABD’deki İnsan Hakları Vakfı, 36 yaşındaki şarkıcıya açık mektup yazarak, 18 Temmuz’daki festivale katılmaması, o ‘baskıcı rejimin’ parasını kabul etmemesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

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