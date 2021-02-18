Rapçi Hasel’in tutuklanmasının ardından sokakların karıştığı İspanya’da 43 kişi gözaltında, 33 kişi yaralandı

İspanya’da, rapçi Pablo Hasel’in, Twitter paylaşımları ve şarkı sözlerinde krala, polise hakaret ettiği, terörü övdüğü gerekçesiyle tutuklanmasının ardından başlayan eylemler sürüyor. Dün, polis ve protestocular arasında çatışma yaşandı. 43 kişi gözaltına alındı.

Madrid. Fotoğraflar: Reuters

Dokuz ay hapis cezasına mahkum edilen 32 yaşındaki rapçiye teslim olması için 12 Şubat’a kadar süre verilmişti. O, teslim olmamış, kendini pazartesi günü (15 Şubat), Katalonya’daki bir üniversite binasına kilitlemişti. 20 destekçisiyle Lleida kentiyle aynı adı taşıyan üniversiteye sığınmış ve barikat kurmuştu. Polis, Hasel kendini üniversiteye kilitledikten bir gün sonra binaya girip barikatı aşmış ve onu tutuklamıştı.

Reklam

Salı günü Hasel’in tutuklanmasının ardından başkent Madrid’de, Barcelona, Girona ve Lleida’da sokaklar karıştı. Hasel’in tutuklanmasını protesto eden çoğu genç binlerce kişinin sokağa döküldüğü Madrid’de 14, Barcelona’da 29 kişi gözaltına alındı. Eylemlerde, 17’si polis 33 kişi yaralandı.

Madrid

BBC’deki habere göre dün akşam, Madrid’deki gösteri barışçıl bir eylem olarak başladı. Protestocular, “Daha fazla polis şiddetine hayır”, “Pablo Hasel’e özgürlük” sloganı atarak yürüdü. Hasel’in tahliyesini istedi. Ancak daha sonra polise taş ve şişe fırlatıldı. Polis de plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.

Kentin belediye başkanı José Luis Martinez-Almeida Twitter’da, “Şiddetten yana olanların ve kanunlara uymayanların toplumumuzda yeri yok” paylaşımını yaptı.

Reklam

Barcelona

Barcelaona’da ise barikat kuran göstericiler sokakta mobilya yaktı.