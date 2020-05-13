Rapçi 6ix9ine’nin bağışını reddeden derneğin yönetimi: Değerlerimizle örtüşmüyor

Adı Daniel Hernandez olan ancak 6ix9ine olarak tanınan ABD’li rapçi, ABD’de çocuklar için çalışan Share Our Strength derneğinin başlattığı kampanyaya 200 bin dolar (1.39 milyon lira) bağışlayacağını açıkladı. Dernek yönetimi, geçen yıl hapse giren 24 yaşındaki rapçinin, ‘değerleriyle örtüşmeyen bir kişilik’ olduğu gerekçesiyle bağışı reddetti.

Fotoğraf: BBC

Silahlı saldırı ve soygunlara karıştığı gerekçesiyle geçen yıl hapis cezası alan Hernandez, 3 Nisan’da, corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, cezanın kalan dört ayını ev hapsinde geçirmek üzere tahliye oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra Instagram üzerinden yaptığı yayını iki milyonu aşkın kişi dinledi. Yeni albümü Gooba hakkında YouTube’da dört günde 120 milyon yorum yapıldı.

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Derneğin başlatığı, ‘No Kid Hungry’ (Hiçbir Çocuk Aç Kalmasın) kampanyasına bağış yapacağını Instagram hesabından duyuran Hernandez, bağışı kabul etmeyen derneğin tutumunun çok kaba olduğunu ifade etti.

Derneğin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: “Bay Hernandez’in cömert bağış teklifini öğrenmekten memnuniyet duyduk. Ancak sözcüsüne bu bağışı kabul edemeyeceğimizi ilettik. Çocukları merkezine alan bir kampanyada misyon ve değerlerimizle örtüşmeyen davranış sergileyen bağışcılardan para kabul etmeyen bir politikamız var.”