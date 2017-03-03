‘Rant hırsı’na devam: Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’ndaki yapılaşma ‘hukuka aykırı’ değil

Mahkeme, Antalya’nın dünyaca ünlü plajı Kaputaş’ı ranta açacak turistik tesislerin yapımının ‘hukuka aykırı’ olmadığına hükmetti.

Kaş Belediyesi’nin mesire alanına yönelik revizyon planı Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 22 Mayıs 2015 tarihinde onaylandı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde turkuaz renkleriyle ilgi çeken Kaputaş Plajı’nda ‘büfe’ ruhsatıyla Kaş Belediyesi tarafından iş makineleri sokularak restoran, kafe, duş ve soyunma kabinleri, tuvalet gibi bir kısmı betonarme yapılar oluşturulmuştu.

Bu konuda Kaş Tanıtma Derneği ve davaya müdahil olan 12 kişi, projenin iptali ve yürütmeyi durdurma istemiyle Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurmuş ve Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

AA’nın haberine göre mahkeme, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararının kamu yararına aykırılık taşıdığı gerekçesiyle açılan davada karara vardı.

Mahkeme, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, yürürlükteki kıyı mevzuatına uygun olduğuna ve dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Davacı avukat Tuncay Koç, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, yapılan işlemlerle plajın doğal morfolojisinin tamamen yok edildiğinin daha önce bilirkişi raporunda da yer aldığına işaret etti.

Koç mahkemenin, bunun uygulamadan kaynaklı bir hata olduğunu, sadece verilen kararın mevzuata uygun olup olmadığına bakarak, açtıkları oldukları davayı reddettiğini söyleyip hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.