Ramzey Motorsiklet’in ortağından şirkete iflas davası

ALİ YILMAZ

Bir dönem Türkiye’nin en büyük motosiklet üreticilerinden biri olan Ramzey Motorsiklet için iki ortaktan biri şirketin iflasını istedi.

Yarım asır önce küçük bir atölyede temeli atılan Ramzey, zaman içinde önemli bir konuma geldi. İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan fabrikanın yanı sıra Afrika’nın çeşitli ülkelerinde de tesisleri bulunan Ramzey’in yüzde 50 hissesi 2005 yılında İzmir’de dayanıklı eşya ticareti yapan Büyükosmanoğulları Dayanıklı Tüketim Malzemeleri A.Ş.’ye satıldı. İki ortak arasında bir süre sonra sorun yaşanmaya başladı. Karşılıklı suçlamalarda bulunan taraflar, davalık oldu. Taraflar arasındaki kriz sürerken, Tuzla’daki fabrikanın da kapısına kilit vuruldu.

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Önce icra takibi yaptı

Ramzey’de ortaklar arasındaki kriz sürerken, Ramzey’in kurucusu Engin Ramzey’in kızı Ebru Ramzey’in dava açtığı ortaya çıktı. Şirketten 1.8 milyon lira alacaklı olduğunu iddia eden Ebru Ramzey, paranın ödenmediğini öne sürerek icra takibi başlattı. Tuzla’daki fabrikanın farklı adreslerine yapılan takip bir süre sonra kesinleşti.

Şirketin iflasını istedi

Ebru Ramzey bu kez, Ramzey Motorsiklet San. ve Dış Ticaret Limited Şti’ye karşı iflas davası açtı. İstanbul Anadolu 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davanın ön inceleme duruşması mayıs ayında yapılacak.

350 milyon dolarlık tahvil kasamda

Ramzey’in iflasına ilişkin iflas talepli davada süreç devam ederken, 14 Şubat’ta, iflas dosyasına dikkat çekici bir dilekçe girdi. Dilekçeyi, Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Arslan Salti kaleme aldı. Dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunan ve hakkında 20’yi aşkın dosya bulunan Salti, dilekçesinde bir iddiayı dile getirdi.

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Mahkeme heyetine hitaben dilekçe yazan Salti, özetle şunları yazdı: “Davalı Ramzey’in iflasına gerek yoktur. Benim çalıştığım arkadaşım, yatırımcı Jezef Pesh, Temmuz 2014’te 350 milyon dolarlık Nasdaq’a ait tahvilleri verdi. Bu tahvilleri, Ramzey’e vermek üzere, diplomatik kurye ile bana gönderdi. Bu tahviller, halen benim evinim kasasında duruyor. Tahliyem sonrası, bu tahvilleri şirkete ulaştıracağım.”

Mahkeme, iddiayı araştıracak

Ortaklar arasındaki büyük anlaşmazlığın yanı sıra, şirkete yönelik açılan iflas davasına giren bu dilekçe, durumu iyice karmaşıklaştırdı. Mahkeme, Ebru Ramzey’in alacağının gerçek bir alacak olup olmadığının tespiti yanı sıra, Arslan Salti’nin mektubunda dile getirdiği iddiaların gerçek olup olmadığına bakacak.