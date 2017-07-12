Ramazan’da sigara içen yurttaşa yumruk atan saldırgana iki yıl iki ay 20 gün hapis

Ramazan ayında sigara içiyor diye yumruk attığı bir yurttaşın beyin kanaması geçirmesine yol açan saldırgana iki yıl iki ay 20 gün hapis cezası verildi.

İstanbul’un Fatih semtindeki saldırı şöyle gerçekleşmişti: Ufuk Tekel adlı saldırgan, yol kenarına park edilmiş bir otomobile yaslanıp sigara içen Gökay Çetin adlı yurttaşa Ramazan’da sigara içiyor diye şiddetli bir yumruk atarak yere düşürmüştü. Bayılarak beyin kanaması geçiren Gökay Çetin, hastaneye kaldırılmış, Tekel ise karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Çetin, dokuz gün sonra taburcu edilebilmiş, Tekel ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine rağmen bir süre kayıplara karıştıktan sonra yeniden ortaya çıkmıştı.

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Tekel’in, ‘hayati tehlike geçirtecek şekilde kasten yaralama’ ve inanç, düşünce veya kanaatlerden kaynaklanan yaşam tarzına müdahale’ suçlarından üç yıldan dokuz yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.