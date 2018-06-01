Ramazan’da 37 tarım ürününün 26’sına zam: Tarladaki ucuzluk rafa yansımadı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayının ilk yarısında markette 37, üreticide 29 tarım ürününü takip ettiklerini belirterek şu bilançoyu verdi: “Markette üç üründe fiyat değişmezken, 26 üründe fiyat artışı, 8 üründe fiyat azalışı görüldü. Üreticide ise 9 üründe fiyat değişmezken, 15 üründe fiyat artışı, 5’inde ise fiyat azalışı görüldü.”

TZOB, Ramazan ayı boyunca piyasaların nabzını tutup üretici ve tüketici fiyatlarını merceğe aldı.

Reklam

Halkı daha çok ilgilendiren market fiyatlarına bakıldığında, kuru kayısı, zeytinyağı ve toz şeker fiyatlarının değişmediğinin görüldüğünü belirten Bayraktar verileri açıkladı.

Düşüş oranları ve fiyata düşen ürünler:

Yüzde 7,35 kuru üzüm, yüzde 7,06 kuru incir, yüzde 4,01 maydanoz, yüzde 3,9ı domates, yüzde 3 kaşar peyniri, yüzde 2,77 fındık içi, yüzde 2,56 tereyağı, yüzde 1,17 salatalık.

Reklam

Fiyatı artanlar:

Yüzde 75,73 havuç, yüzde 25,99 limon, yüzde 25,63 patates, yüzde 19,11 yeşil soğan, yüzde 18,89 kuru soğan, yüzde 16,41 sivri biber, yüzde 13,66 elma, yüzde 9,30 patlıcan, yüzde 8,28 tavuk eti, yüzde 5,98 beyaz peynir, yüzde 5,80 nohut, yüzde 4,30 yumurta, yüzde 3,94 kuru fasulye, yüzde 3,37 kabak, yüzde 3,06 kırmızı mercimek, yüzde 2,38 yeşil mercimek, yüzde 2,31 yoğurt, yüzde 2,29 kuzu eti, yüzde 2,19 süt, yüzde 1,62 pirinç, yüzde 1,24 dana eti, yüzde 1,21 mızır özü yağı, yüzde 1,14 marul, yüzde 0,92 Antep fıstığı, yüzde 0,91 ayçiçeği yağı, yüzde 0,77 çilek.”

Üreticide fiyatı değişmeyen ürünler:

Ramazan ayının ilk yarısında üretici fiyatlarında, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve fındık içi fiyatında değişim olmadı.

Üreticide fiyatı düşen ürünler:

Yüzde 13.10 çilek, yüzde 11,11 domates, yüzde 8,20 salatalık, yüzde 7,14 kabak ve maydanoz.

Üreticide fiyatı artanlar:

Yüzde 53,85 havuç, yüzde 40 patates, 39,34 sivri biber, yüzde 26,32 kuru soğan, yüzde 22,22 limon, yüzde 14,46 patlıcan, yüzde 14,13 yeşil soğan, yüzde 9,09 kuru üzüm, yüzde 7,59 Antep fıstığı, yüzde 5,88 marul, yüzde 5,17 yumurta, yüzde 1,32 dana eti, yüzde 0,72 süt ve zeytinyağı, yüzde 0,15 kuzu eti.

Değerlendirme: Üretici fiyatları markete yansımadı

Üretici fiyatlarının marketlere yansımadığını, Ramazan ayının ilk yarısında üreticide fiyatı yüzde 13,10 gerileyen çileğin tüketicide yüzde 0,77, üreticide fiyatı yüzde 7,14 düşen kabağın ise tüketicide yüzde 3,37 yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: “Fiyat domateste üreticide yüzde 11,11, salatalıkta yüzde 8,20, maydanozda yüzde 7,14 azalırken, tüketicide gerileme sırasıyla domateste yüzde 3,92, salatalıkta yüzde 1,17, maydanozda yüzde 4,10’da kalmıştır. Elma, nohut, kuru fasulye, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve fındık içi fiyatı üreticide değişmezken, tüketicide elma fiyatı yüzde 13,66, nohut fiyatı yüzde 5,80, kuru fasulye fiyatı yüzde 3,94, kırmızı mercimek fiyatı yüzde 3,06, yeşil mercimek fiyatı yüzde 2,38, pirinç fiyatı yüzde 1,62 arttı. Kuru kayısı fiyatı üreticide olduğu gibi değişmedi. Sadece üreticide fiyatı değişmeyen kuru incir ve fındık içinde market fiyatında sırasıyla yüzde 7,06, yüzde 2,77 düşüş görüldü.”