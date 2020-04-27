Ramazan sonuna kadar devam: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması üç gün

Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma sınırlandırması Ramazan sonuna kadar sürecek. Bu hafta sokağa çıkma sınırlandırması 1 Mayıs’ı da kapsayarak biçimde üç gün. Sınırlandırma, 1 Mayıs 00:00’da başlayacak ve 3 Mayıs Pazar gece yarısı sona erecek. 1 Mayıs’ta, sabah saat 09:00-14.00 arasında marketler açık olacak. Sınırlandırma, yine 30 büyükşehir ve Zonguldak için geçerli.

Telekonferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından halka seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Küresel bir felaket haline gelen Covid-19’u yenip Ramazan sonunda çifte bayram yapmayı temenni ediyoruz” dedi.

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Toplam hasta sayısına göre ölüm oranında Türkiye’nin iyi durumda olduğunun altını çizen Erdoğan, sadece ülkedeki hastaları tedavi etmekle kalmayıp ‘dünyanın her yerindeki kardeşlerine sahip çıktıklarını’ söyledi. 40 bin yurttaşın getirildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı, “20 bin kişiyi daha getirteceğiz. Tedavi olamayanları tedavi altına alıyoruz” dedi.

‘Somut sonuçlar aldık’

Hastalıkla mücadelede somut sonuç alındığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler dahil 55 ülkeye malzeme desteği verdiğini söyledi: “Son olarak ABD’ye yarın maske, yüz koruyucu, tulum ve dezenfektan gönderiyoruz.”

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

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*Salgın sonrasında, Türkiye’deki siyasi anlayışın köklü bir sorgulanmaya ihtiyacı olacak.

*Talep eden her vatandaşımızın dahil edildiği sosyal güvenlik şemsiyesi kurmamış olsaydık hastalar kapıdan dönecekti.

*Teknoparkların sayısı artmasa teknik altyapımız yeterli olmayacaktı.

*Katkı sağlamak yerine takoz olan bir muhalefet anlayışıyla başardık tüm bunları.

*CHP’nin başı çektiği muhalefet belediyelerin yardımlarını engellediğimiz yalanını söylüyor.

*İletişim başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik fütursuz saldırının gerisinde işte bu hastalıklı zihniyet vardır.

*‘CHP’nin yalanlarıyla ilgili’ bir video paylaşıldı… CHP Üsküdar İl Başkanı, Altun’un evini görüntüledi.

*Adanda’daki sahra hastanesi değil ki, yanında “Kongre merkezi” yazıyor. Adana yatak kapasitesiyle doygun şehirlerimizden bir tanesi. Adana’da ne var ne yok bundan da haberleri yok. Sahra hastanesi yok; her şey yalan.

* Dağıttıkları kitapçıklarla aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı, milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum.

*Başakşehir Şehir Hastanesi’nde yol aldık. Yeni gelen beyefendi yolunu ve metrosunu yapmadı. Neyse ki iktidardayız talimatını verdik yapılıyor.

*Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası’nda toplanan para 1 milyon 850 milyon liraya ulaştı.

‘Diyanete yapılan saldırı devlete yapılmış demektir’

*Şimdi de Diyanet İşler Başkanı’na bir saldırı var. Ülkemizde İslam adına konuşması gereken biri varsa, bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Diyanet İşleri Başkanı ilminin gereğini yerine getirdi. Sözleri sonuna kadar doğrudur. Bu Ankara Barosu’nun konusu değil. Başkana yönelik üslup İslam’a yönelik bir hal almıştır. Milletimizin inancına ve değerlerine böylesine kin duyulabildiğini görmekten üzüntülüyüz. Diyanete yapılan saldırı devlete yapılmış demektir.

*Adliyelerle ilgili… 30 Nisan’da dolan erteleme başvuruları 15 Haziran’a kadar uzatıldı.

*Çiftçilerimizin mayıs ve haziran ayında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi geri ödemelerini faizsiz olarak altı ay erteliyoruz.

*Evden çalışma sürelerini de 27 Mayıs’a kadar uzatıyoruz.

*Salgın sonrası en büyük kazanım işte bu yalancı siyaset anlayışının tasviyesi olacaktır.

*Artık tünelin ucu Allah’un izniyle göründü. Ramazan Bayramı’nı iki bayram olarak Rabbim bize kutlamayı nasip etsin.

*Biz bu kardeşlik duygusu içinde inşallah bu corona virüsünü yeneceğiz.