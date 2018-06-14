‘Ramazan davulu gürültüsünden rahatsızım’ diyen başvuruya AYM’den yanıt: Kabul edilemez

Anayasa Mahkemesi, ramazan ayında gece davul çalınması nedeniyle oluşan gürültüden rahatsız olan kişinin yaptığı bireysel başvuruyu ‘kabul edilemez’ buldu.

AA’nın haberine göre, İzmir’de oturan başvurucu, ramazan ayında gece davul çalınması nedeniyle uykusundan uyanmak zorunda bırakıldığı ve oluşan gürültüden rahatsız olduğu gerekçesiyle 19 Ağustos 2008’de valiliğe başvurdu.

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Başvurusu reddedilen kişi, işlemin iptali istemiyle İzmir İdare Mahkemesi’nde dava açtı. İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi, 2009’da verdiği kararda, ramazan ayında geceleri davul çalınmasının örfi olarak uygulanan ve ‘toplum içinde de çok büyük oranda hoşgörüyle karşılanan geleneksel bir uygulama’ olduğunu belirterek davayı reddetti.

Başvurucunun, idare mahkemesi kararını da temyiz etmesi üzerine dosya Danıştay’a geldi. Başvurucu, Danıştay’ın da idare mahkemesi kararını hukuka uygun bulması üzerine, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

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Başvuruda, her yıl ramazan ayında evinin bulunduğu sokakta geceleri davul çalınması nedeniyle uyandırılarak Sünni inancının bir ibadeti olan sahura kalkmaya ve oruç tutmaya zorlandığını, belirli bir dinin mensubu olmayan kişilerin uyandırılarak o dine ait ibadeti yapmaya zorlanmasının din ve inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu söyleyen kişi, Anayasa’nın 10, 24 ve 56’ncı maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu ‘kabul edilemez’ buldu.

Yüksek mahkemenin gerekçesi, daha sonra yazılacak.