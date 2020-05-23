Ramazan bayramında Başkentray, Marmaray, otoyollar ve köprüler ücretsiz

Bütün illerde sokağa çıkma yasağının olduğu Ramazan Bayramı’nda Başkentray ve Marmaray seferleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00:00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 07:00’ye kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerden ücret alınmayacak.

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Yap-işlet-devret projeleri bu kararın dışında.

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00.00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 26 Mayıs Salı günü saat 23.59’a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz olacak.