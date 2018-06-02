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Yaramazlara biraz batar!

‘Ramazan bayramında af geliyor’ diyen Bahçeli’ye adalet bakanından veto

 

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin defalarca dile getirdiği af önerisine yanıt veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Şu an için bir af gündemde değildir. Hükümetimizin gündeminde şu an için yoktur” dedi.

Çakıcı ve Bahçeli (Fotoğraf: MHP)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün bir ‘af’ çıkışı daha yaparak “Temennim odur ki; inşallah Ramazan Bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti.

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Gaziantep’te konuşan Bakan Gül, Bahçeli’nin 235 bini bulan mahkum ve tutuklu olduğunu hatırlatarak, Ramazan Bayramı öncesinde hükümetten af konusunda çalışma yapılması önerisine olumsuz cevap verdi.

Gül, katıldığı toplantıda konuyla ilgili soruyu yönelten gazeteciye “Tam süre bitti derken, süreyi taşacak kocaman bir soru Arif beyden geldi” dedi.

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Gül daha sonra “Şu an için bir af gündemde değildir. Hükümetimizin gündeminde şu an için yoktur” cevabını verdi.

Bahçeli’nin af talebi daha önce de hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem de Başbakan Binali Yıldırım tarafından reddedilmişti.

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