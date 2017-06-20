‘Ramazan baskısı’na karşı ‘Yallah Arabistan’a’ çıkışına Twitter’dan: Ya tuttuğun gibi ol ya da biz seni tutmayalım

Ramazan ayında açık alanda dondurma yedikleri gerekçesiyle iki çocuğu ‘uyaran’ cübbeli bir kişiye verilen yanıt sosyal medyada yankı buldu.

Çocuklara Ramazan’da dondurma yiyerek ‘yanlış yaptıklarını’ söyleyen cübbeli kişiyle tartışan bir yurttaş, “Rahatsız oluyorsan yallah Arabistan’a. Yapacak bir şey yok” demişti.

Tartışmayı kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşarak olayın duyulmasını sağlayan yurttaşın bu ifadesi Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi.

#yallaharabistana etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları söyle;

#yallaharabistana sakallının yanındaki nedim şener. tanınmamak için gözlükleri çıkarmış. adam “bana dokunmasınlar” diye ne hallere düştü — Mithat Sönmez (@petekdoku) 20 Haziran 2017

Burda dondurma yiyemezsin ama islam hoşgörü dinidir.#yallaharabistana — Mutlaka Kazanacagız (@1DuSSeLYoL) 20 Haziran 2017

Ya tuttuğun gibi ol ya da biz seni tutmayalım #YallahArabistana — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) 20 Haziran 2017

Dondurma yiyen çocuk görmek istemiyor musun, Ramazan’da içene kıl mı oluyorsun, nefsine, uçkuruna hakim olamıyor musun? #YallahArabistana — Hatice Buse Altın (@hbusealtin) 20 Haziran 2017

Dondurma yiyen iki çoçuğu tehdit ederler ama tecavüzcüye, katile, hırsıza ses etmezler… #yallaharabistana pic.twitter.com/4YNcPlOfiY — Muhalif Robot (@Muhalif_Robot) 20 Haziran 2017

#yallaharabistana diyenlere sesleniyorum . Yallah atinaya yunanistana almanyaya abd ye! Burası Osmanlı toprakları

Siz bizansın artıkları — İzzet (@kendimce_ben) 20 Haziran 2017

Çocuk Tacizi, Yolsuzluk, Kadın Cinayetine, Sesini cikarmaz Ramazanda Çocuklar dondurma yerken Müslümanligi aklına gelir! #yallaharabistana pic.twitter.com/OI0X6kO3TL — 🌠🇪©🇪🌠 (@Elifecesuu) 20 Haziran 2017

Dondurma yiyen çocuk görmek istemiyor musun,Ramazan’da içene kıl mı oluyorsun, nefsine, uçkuruna hakim olamıyor musun? #YallahArabistana — bAristAhmAz (@BarisTahmaz) 20 Haziran 2017

#yallaharabistana katar da olur. — fatih yaşlı (@fatih_yasli) 20 Haziran 2017

şurda da anlaşalım. Burası Müslüman bir ülke değil. müslümanların çoğunlukta olduğu LAİK bir ülke. beğenmiyorsan #yallaharabistana — Levent (@fevrisosyolog_) 20 Haziran 2017

Bu fotoğraf seni rahatsız mı ediyor #yallaharabistana pic.twitter.com/EmTOn2FM9f — Clifførd is my søul (@mychemicalmuke0) 20 Haziran 2017

Koca koca muhalif siyasetçilerin yapamadığını 2 küçük çocuk yapıyor. “İsteyen istediğini yer. Güle güle” bu kadar basit işte — Abdurrahman Uyan (@ApoUyan) 20 Haziran 2017

BANA #yallaharabistana DİYEN DİNSİZ KÖBEKLERE TEK BİR LAFIM VAR.

YOL PARAMI ÇEKİN ĞİDİYİM. — YUSUF YAKUB (@YUSUFYAKUB632) 20 Haziran 2017