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Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Ramazan baskısı’na karşı ‘Yallah Arabistan’a’ çıkışına Twitter’dan: Ya tuttuğun gibi ol ya da biz seni tutmayalım


Ramazan ayında açık alanda dondurma yedikleri gerekçesiyle iki çocuğu ‘uyaran’ cübbeli bir kişiye verilen yanıt sosyal medyada yankı buldu.

Çocuklara Ramazan’da dondurma yiyerek ‘yanlış yaptıklarını’ söyleyen cübbeli kişiyle tartışan bir yurttaş, “Rahatsız oluyorsan yallah Arabistan’a. Yapacak bir şey yok” demişti.

Tartışmayı kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşarak olayın duyulmasını sağlayan yurttaşın bu ifadesi Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi.

#yallaharabistana etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları söyle;

 

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