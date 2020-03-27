Ralph Lauren önlük üretecek; ‘corona’yla mücadele için 10 milyon dolar bağışlayacak

Ralph Lauren, Covid-19’la mücadeleye destek veren firma ve moda evlerine katıldı. Merkezi ABD’deki firma, 250 bin maske ve izolasyon ünitelerinde kullanılmak üzere 25 bin önlük üreteceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ünlü markanın çatısı altındaki vakıftan yapılan açıklamada, ayrıca, salgınla mücadelede kullanılmak üzere 10 milyon dolar (64.6 milyon lira) bağış yapılacağı belirtildi.

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Firmanın odaklandığı en önemli şeylerden birinin ‘birliktelik’ olduğu, bunun yaratıcılığı beslediği, böyle bir ortamda birlik olma duygusunu çok daha iyi hissettikleri vurgulandı.

Sağlık personeli için önlük üreteceğini duyuran bir başka marka Canada Goose oldu. Firma, salgın başladıktan sonra kapatılan fabrikalarının ikisinde önümüzdeki hafta üretime bağışlanacağını duyurdu.

Merkezi ABD’nin San Francisco kentindeki hazır giyim firması Gap de fabrikalarını maske ve önlük gibi koruyucu ekipman üretmek amacıyla kullanacak.

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Üç moda devi Prada, Yves Saint Laurent ve Gucci maske üreteceklerini açıklamıştı.