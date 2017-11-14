Rakka’da görülen logoya ‘eski’ diyen Konya belediyesi: Hurdaya çıkanlardan biri olabilir

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IŞİD’den kurtarılan Suriye’nin Rakka kentinde AKP’li Konya büyükşehir belediyesinin iş makinesinin bulunması üzerine belediye, “Geçmişte ihaleyle satılan araçlardan biri olabilir. Araştırıyoruz” dedi.

Rakka’da çekildiği öne sürülen belediye logolu kamyonun fotoğrafını Etkin Haber Ajansı (ETHA) paylaşmıştı. Aracın üzerinde ‘Resmi hizmete mahsustur’ yazısı görülüyor.

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Cumhuriyet’ten Onur Şahin’e konuşan belediye yetkilileri, 2004 yılından beri belediyenin logosunun farklı olduğunu söyledi.

Açıkalma şöyle devam etti: “Onlar çok eski araçlar. 20-30 yıllık. Bizim öyle, araç kapısının üzerindeki gibi logomuz yok. Biz 2004 yılından beri farklı bir logo kullanıyoruz. Muhtemelen bizim eski hurdaya çıkmış araçlarımız ihaleyle satılıyor. O araçlardan biri olabilir. Doğru mu, değil mi araştırıyoruz. Konuyla ilgili gün içinde resmi açıklama yapacağız.”