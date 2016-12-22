Rakitic için ‘sürpriz olmamış’: Arda kornerde yanıma gelip ‘Hat-trick yapmak istiyorum’ dedi ve yaptı 

Hırvat yıldız İvan Rakitic, Barcelona’nın Hercules’i 7-0 mağlup ettiği Kral Kupası maçında Arda Turan’ın hat-trick yapmasına şaşırmadığını söyledi.

Goal.com’un haberine göre maçın bitimine dört dakika kala Turan’la aralarında geçen diyaloğu aktaran Rakitic, “Arda’nın hat-trick yapması sürpriz olmadı. Kornerde yanıma gelip bana ‘Kardeşim topu bir an önce bana ver. Hat-trick yapmak istiyorum’ dedi. Bu konuşmadan 10 saniye sonra da bunu yaptı” dedi.

İkinci hat-trick

Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde Mönchengladbach’ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada da hat-trick yapan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı toplam 19 maçta 11 gol ve altı asistlik bir performans gösterdi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in EURO 2016’nın ardından yaklaşık beş ay boyunca aday kadroya çağırmadığı Arda Turan, Kosova maçıyla birlikte milli takıma geri dönmüştü.