Rakip takımın hisselerini satın alan İbrahimovic’in Malmö’nün stadyumunun önündeki heykeline bir saldırı daha

İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic’in (38), kariyerine başladığı, 1990’larda kadrosunda yer aldığı Malmö’nün maçlarını oynadığı stadyumun önündeki heykeline saldıran grup, boyun kısmına ip geçirdi ve ayaklarını testereyle kesmeye çalıştı. Polis, devrilme tehlikesi bulunan heykelin etrafını çitle çevirdi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Paris St-Germain ve Manchester United, LA Galaxy’de top koşturan İbrahimovic, 27 Kasım’da, Malmö’nün rakiplerinden Hammarby’nin yüzde 25 hissesini satın aldığını açıkladı. Aynı gün, İsveç Futbol Federasyonu tarafından yaptırılan, 9 Ekim’de açılışı yapılan 3.5 metrelik heykelin üzerine sprey boya sıkan, baş kısmına torba geçiren bir grup ateşe vermeye kalkıştı (üstte). Heykel o günden beri birkaç kez saldırıların hedefi oldu.

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Malmö polisi sözcüsü Eva-Gun Westford, son saldırıyla ilgili soruşturma açıldığını söyledi. Heykeli yapan Peter Linde ise “Bu vandalizme bir son verilsin. İnsanlar savaştaymış gibi davranıyor ama savaşta değiliz. Heykelin onarılmasını istiyorum” dedi.

İbrahimovic’in başkent Stockholm’deki evi de saldırıya uğramıştı.