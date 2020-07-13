Rakı üretimindeki düşüş çiftçiye pahalıya patladı

Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, rakı üretiminde 15 yılda görülen düşüş nedeniyle çiftçinin yıllık 250 milyon lira kaybı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan Kömür, Covid-19 önlemleri kapsamında kısıtlamaların yoğun olarak uygulandığı dönemde içki tüketiminin yüzde 40 düştüğünü ifade etti. Müdüre göre düşüş, gelecek üç ayda yüzde 30 olarak devam eder.

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Kömür; restoran, meyhane, bar, oteller, Duty Free, Kıbrıs ve ihracat kanallarının Mart-Mayıs 2020 döneminde tamamen durduğunu, yalnızca 35 bin tekel ve yaklaşık 3 bin zincir mağazada perakende satışın yapılabildiğini dile getirdi.

Şirket yöneticisi, mayıs ayında içkiden gelen özel tüketim vergisi (ÖTV) miktarının Mayıs 2019’a göre 371 milyon lira (yüzde 37) azaldığını dile getirdi. Kömür, temmuzda ÖTV’ye zam yapılmaması için hükümete mektup yazdıklarını ancak zam yapıldığını aktardı.

Genel müdür, içki pahalandığı zaman insanların evde üretime geçtiğini belirtirken, ÖTV zammının vergi gelirlerini ve tüketimi düşüreceğini kaydetti.

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Kömür, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz sektörümüzde hem çiftçiyiz, hem ithalatçı, hem ihracatçı, hem sanayiciyiz. Elazığ Ziraat Odası’nda çiftçi ruhsatımız var. Sektörde son 4-5 yıldır çok ciddi ithalata ve kayıt dışına kayış var. Üretim neredeyse aynı kalıyor. 15 yıl önce Türkiye’de yılda 45 milyon litre rakı üretiliyordu, şimdi 25 milyon litre civarına inmiş. ’20 milyon litre gidince ne oldu’ya bakmak lazım. Rakı kategorisindeki daralmanın Türk çiftçisine zararı yıllık yaklaşık 250 milyon TL’dir. Bu sektörün içindeki paydaşlar devlet, üretici, tüketici, satıcı hepimizin dikkat etmesi gereken alarm çanlarının çaldığı çiftçiye ne olduğu. Çünkü çiftçi para kazanamazsa üzüm ve anason yetiştirmez.”