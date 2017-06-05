Rakamlarla iş cinayetleri: Mayıs ayında en az 146 işçi yaşamını yitirdi

Mayıs ayında en az 146, yılın ilk beş ayında ise en az 741 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin hazırladığı rapora göre mayıs ayında yaşamını yitiren 146 işçiyi 113’ü işçi ve memur statüsünde çalışan ücretliler, 28’ini çiftçilerden ve küçük topları sahipleri, beşi esnaf, 33’ü de kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor.

En çok ölüm tarım ve inşaat işkolunda

Tarım ve orman işkolunda 37, inşaat ve yol işkolunda 30, taşımacılık iş kolunda 23, ticaret ve büro işkolunda 15, madencilik işkolunda yedi, metal işkolunda altı, konaklama ve eğlence işkolunda altı, belediye, genel işler kolunda beş, sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda dört, ağaç ve kağı işkolunda üç, petrokimya ve lastik, çimento ve cam ile savunma ve güvenlik işkollarında iki, gıda, şeker, tekstil, deri, enerji işkollarında bir işçi hayatını kaybetti.

Ölüm sebebi en çok ezilme ve göçük

İşçilerden 33’ü ezilme ve göçük, 26’sı trafik ve servis kazası, 24’ü yüksekten düşme, 18’i kalp krizi ve beyin kanaması, 10’u silahlı şiddet, sekizi intihar, sekizi yıldırım düşmesi, dördü boğulma ve zehirlenme, üçü elektrik çarpması, üçü kesilme ve kopma, ikisi nesne çarpması ve düşmesi, biri patlama ve yanma, altısı ise diğer nedenlerden ötürü yaşamını yitirdi.

İstanbul ilk sırada

Hayatını kaybeden işçilerden beşi 15-17, 19’u 18-27, 68’i 28-50, 36’sı 51-64, sekizi ise 65 yaş ve üstü grupta yer alıyor.

İşçi ölümlerinde İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya ve Antalya en üst sıralarda yer aldı.