Rakamlarla 15 Temmuz’un bir yılı

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam bir yıl geçti.

Darbe girişiminin ve ardından ilan edilen OHAL’in birçok alanda yarattığı etki hala sürüyor.

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Hürriyet’in derlediği bilgilere göre, bir yılın ardından yaşanan gelişmelerin rakamlara yansıması şöyle:

* Darbe girişimi gecesi 250 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 193 kişi yaralandı.

* 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL’den bu yana 26 tane kanun hükmünde kararname (KHK) yayınlandı.

* OHAL’e 296 bin 350 itiraz yapıldı.

* 169 bin 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

* 169’u general, 7 bin 9’i albay ve alt rütbeler, 8 bin 815’i emniyet mensubu, 24’ü vali, 73’ü vali yardımcısı, 116’sı kaymakam, 2 bin 431’i hakim ve savcı olmak üzere toplam 50 bin 510 kişi tutuklandı.

* 48 bin 439 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

* 8 bin 87 kişi hala aranıyor.

* 5 bini akademisyen olmak üzere 149 bin 411 kişi meslekten ihraç edildi. Bunların 34 bin 632’i göreve iade edildi.

* 16 televizyon, 24 radyo, 63 gazete, 20 dergi olmak üzere 150’yi aşkın medya kuruluşu kapatıldı.

* 1061 öğretim kuruluşu, 223’ü kurs ve etüt merkezi, 1125 dernek, 129 vakıf, 19 sendika kapatıldı.

* Yaklaşık 1000 şirkete kayyım atandı.