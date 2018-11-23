Rakamı Soylu verdi: PKK’ya 2018’de sadece 95 kişi katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl PKK’ya katılım sayısının 95 kişide kaldığını açıklarken “2015’te bu rakam 3 bin 881’di. Bu gelişme kesinlikle tesadüf değildir” dedi.

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Biz Anadoluyuz Projesi’nin Antalya’daki kapanış töreninde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Antalya’da üç binin üzerinde çocuğu ağırlayan beş yıldızlı otellerin sahipleriyle bir araya geldi.

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Soylu, bugün Doğu ve Güneydoğu’da huzurlu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Yokluk ve yoksulluk üzerinden istismar etmeye çalışanlara karşı fırsat vermedik. Oralarda normal ve çağdaş bir yaşam tesis ettik. Bütün bunların etkisiyle bu yıl terör örgütüne katılım sadece 95 kişide kaldı. İşte bu rakam son 30 yılın en düşük seviyesidir. Nasıl bir gelişme gösterildiği daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. 2015’te bu rakam 3 bin 881’di. Şimdi 95 kişi. Bu gelişme kesinlikle tesadüf değildir. Ve bunun en önemli altyapısı bizim terörizmle mücadele hamlelerimizdir. Tüm bu sistemi kuran ve bu konuda hepimizi gönüllendiren stratejisi, kararlı adımları ortaya koyan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu ülke ve gelecek nesillerimiz adına geçmişteki bizi düşürmek istedikleri ama Allah’a şükür düşmediğimiz tezgahların engellenmesi adına minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.”

İkna çalışmaları yapıldığından da bahseden bakan Soylu, 2018 yılında teslim olan 349 PKK’lının 146’sının ikna yöntemiyle bu kararını verdiğini açıkladı.