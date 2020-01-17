Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Eski Başbakan merhum Bülent Ecevit’in eşi, Demokratik Sol Parti’nin ilk genel başkanı Rahşan Ecevit’in hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Akşam saatlerinde hayatını kaybeden 97 yaşındaki Rahşan Ecevit, bir süredir GATA’da tedavi görüyordu.

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