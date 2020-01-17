Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Eski Başbakan merhum Bülent Ecevit’in eşi, Demokratik Sol Parti’nin ilk genel başkanı Rahşan Ecevit’in hayatını kaybettiği bildiriliyor.
Akşam saatlerinde hayatını kaybeden 97 yaşındaki Rahşan Ecevit, bir süredir GATA’da tedavi görüyordu.
Yaramazlara biraz batar!
‘Ergenekon davası’nda 11 ay tutuklu kalıp, 10 yıl üç ay hapis cezası alan, ardından beraat eden Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
İstanbul’un Fatih ilçesinde ölü bulunan dört kardeşin evinin elektriğini kesen firmaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 888 bin 397 lira ceza kesildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalarında kredi kartı taksit sayısını üçe indirmesinin ardından, seyahat acentalarının yurtdışı satışlarının yüzde 15-20 azalması beklenirken, özellikle küçük acentaların olumsuz etkileneceğine işaret ediliyor.
Bir arkeologun intiharının ardından, Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde sayım yapılıyor. Müze müdürü ve iki uzman da görevden uzaklaştırıldı.
Adalar’da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlar gönderildikten sonra yeni sisteme geçileceğini, elektrikli araçların 14-15 kişilik olmasının planlandığını ifade etti.