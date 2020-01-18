Eski başbakan merhum Bülent Ecevit’in eşi, Demokratik Sol Parti’nin ilk genel başkanı Rahşan Ecevit’in devlet mezarlığına defnedileceği açıklandı.

Bir süredir GATA’da tedavi gören Rahşan Ecevit dün gece hayatını kaybetmişti.

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AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Rahşan Ecevit’in Bülent Ecevit’in yanına defnedilmesi için vasiyeti olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Bu vasiyet üzerine TBMM’de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP olarak irade koyduk. Sayın Rahşan Ecevit’in devlet mezarlığına defnedilmesi için toplanacak ilk genel kurulda yasal düzenleme yapılacak; çünkü mevcut yasada eşlerin devlet mezarlığına defnedilmesi için bir düzenleme yoktu. Mevcut kanunda kimlerin Devlet Mezarlığı’na defnedileceği sayılırken, kimlerin defnedilmeyeceği ile ilgili bir açıklık yok. Eşlerle ilgili belirsizliğe açıklık getireceğiz. İlk toplanacak genel kurulda bu konuya ilişkin bir açıklık getirilecek. Yarın bu çerçevede Rahşan Hanım, Devlet Mezarlığı’na defnedilecek.”

Alınan prensip kararı gereğince Rahşan Ecevit, devlet mezarlığına defnedilecek, ardından da yasal düzenleme yapılacak.

Eşlerin devlet mezarlığına defni için beş partinin anlaştığı yasa teklifi Meclis’te

Öte yandan ‘Devlet Mezarlığı’ hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

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Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı’nda eşinin yanına defnedilebilmesine imkan tanıyan kanun teklifi, devlet mezarlığına defnedilenlerin eşlerinin de vasiyetleri üzerine devlet mezarlığına defnedilebilmesini öngörüyor. Kanunun 1 Ocak 2020 tarihinden geçirli omak üzere yayım tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

TBMM Başkanlığı’dan yapılan yazılı açıklamada ise Rahşan Ecevit’in vasiyetinin yerine getirilmesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop’in görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, “Görüşmede, vasiyetin sağlanması için yasal bir değişiklik ihtiyacı olduğu konusunda bir değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanımızın konuya olumlu baktığı ifade edildi. Bunun üzerine Meclis Başkanımız Mustafa Şentop, siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri ile temasa geçerek, bir kanunun teklifi hazırlanmasıyla ilgili istişarede bulundu. Bunun üzerine beş parti grubu ortak bir kanun teklifi hazırlama konusunda anlaşmaya vardı” dendi. Meclis’e sunulan kanun teklifinin hızlı bir şekilde gündeme alınacağı kaydedildi.