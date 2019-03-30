Rahmi Turan: Türkiye’nin kaderi yerel seçimlere bağlı ise zaten şimdiden ölmüşüz

Şimdi, herkesten özür dileyerek soruyorum, cahilliğime verin: “Bu görüşlerde geçerli bir mantık var mı? Beka iddiasının tutarlı bir yanını görebiliyor musunuz?”

Eğer koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderi yerel seçimlere bağlı ise zaten şimdiden ölmüşüz de ağlayanımız yok demektir!

Rahmi Turan’ın yazısı