Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Türkiye’nin kaderi yerel seçimlere bağlı ise zaten şimdiden ölmüşüz

Şimdi, herkesten özür dileyerek soruyorum, cahilliğime verin: “Bu görüşlerde geçerli bir mantık var mı? Beka iddiasının tutarlı bir yanını görebiliyor musunuz?”
Eğer koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderi yerel seçimlere bağlı ise zaten şimdiden ölmüşüz de ağlayanımız yok demektir!

Rahmi Turan’ın yazısı

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Hiçbir seçim öncesi bu kadar ayrımcılık yapılmadı

Geride bıraktığımız kampanya dönemi 2011 yılından bu yana ayrımcı söylemin en fazla kullanıldığı kampanya dönemi olarak kayda geçti. Ayrıca nefret söylemi zirve yaptı, medya iktidara çalıştı, en çok engellenen parti HDP.

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