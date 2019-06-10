Rahmi Turan: Trabzon ve çevre illerde yarım asırdır mitingleri takip eden biriyim böyle bir şey görmedim

Trabzon’da yayınlanan “Kuzey Ekspres” gazetesinin yazarı Hasan Kurt, Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon seferini şöyle anlattı: (Özetle)

“İstanbul‘un seçilmiş ve YSK kararıyla mazbatası elinden alınmış başkanı Ekrem İmamoğlu ‘Trabzon’da hemşerilerimle bayramlaşacağım’ dedi.

Tarihi Meydan Parkı ve Atatürk Alanı, iğne atsanız yere düşmez vaziyette…

Parkın içi dışı, yollar, tıka basa dolu…

Trabzonlular, 7’den 70’e gönülden isteyerek İmamoğlu’na destek vermek için Atatürk Alanı‘na koşmuş.

Trabzon ve çevre illerde yarım asırdır mitingleri takip eden biriyim. Ben böyle bir şey görmedim.

Sağcısıyla solcusuyla, dindarıyla, genciyle yaşlısıyla Atatürk Alanı’nı hınca hınç dolduran on binler, İmamoğlu‘nun ne söyleyeceğini değil, onu görmek ve destek vermek için kendi imkânlarıyla orada toplanmıştı.

Bana biri, Trabzon buluşmasını nasıl gördüğümü sorsa, vereceğim tek cevap:

“Bu bir halk hareketi!”

İmamoğlu artık bir marka, hatta parti oldu!”

Rahmi Turan’ın yazısı