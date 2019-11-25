Rahmi Turan: Talat Atilla ilk defa yanılıyor veya yanıltılıyor!

Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP’li Muharrem İnce tarafından kesin bir dille reddedildi.

Böyle olunca, bazı çevreler SÖZCÜ’ye, insan yiyen Piranha balıkları gibi saldırdılar!

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Yazdığım yazının tüm sorumluluğu bana aittir.

SÖZCÜ’nün başarısını kıskanıp, gazeteyi çekemeyenlerin benim üzerimden SÖZCÜ’ye saldırıp yıpratmaya çalışmaları çok çirkindir.

Talat Atilla geçmişte bana çok özel haber verdi, hepsi doğru çıktı. Hatta, daha hiç kimsenin telaffuz etmediği bir sırada “Şu tarihte erken seçim olacak” diye haber vermiş, gerçekten o tarihte seçim olmuştu.

Rahmi Turan’ın yazısı