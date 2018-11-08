Rahmi Turan: Sayıştay’da Fikret Çöker’e ödül verilmesi gerekirken görevden alınması trajikomiktir

Halk ekonomik krizle boğuşuyor. Bu arada AKP’li belediyelerde yolsuzluklar yapıldığı ve yandaşlara kaynaklar akıtıldığı haberleri geliyordu.

Sonunda bu yolsuzluklar ‘Sayıştay Denetim Raporu’nda yer aldı.

Böylece iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı…

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Peki, çıktı da ne oldu?

Danıştay Denetim İşleri’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker görevden alınıp başka göreve tayin edildi.

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Hak mı, adalet mi bu?

Fikret Çöker’in, ödül verilmesi gerekirken görevden alınması trajikomik bir olaydır.

Daha komik olanı konuyla ilgili olarak Sayıştay’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamadır.

Fikret Çöker 2014 yılında Sayıştay üyesi olmuş, 2016’da Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş… Ee… Çöker, Sayıştay üyeliğine tekrar dönmeyi bizzat kendisi talep etmiş, bu nedenle görev değişikliği yapılmış! Yerseniz!

Rahmi Turan’ın yazısı