Rahmi Turan: ‘Sakallı bebek’in belgesini yayınlıyorum, bana saldıran üçüncü sınıf gazeteciler utansın

Üçüncü sınıf gazeteciler, günlerden beri bana saldırıyor, aç kurtlar gibi ısırıp parçalamak istiyorlar.

Her insan gibi gazeteci de hata yapabilir. Önemli olan hatayı anladıktan sonra özür dilemesini bilmektir. İnsanlık ve gazetecilik budur.

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Ben de olayda adı geçen siyasetçilerden ve tüm okurlarımdan özür diledim. Yanlışta ısrar edip, yanlışı yanlışla düzeltmeye çalışmak daha kötüdür.

Hakkımda “Sakallı bebek haberi yaptı” diye iftira atanlar, bu yanlışları nedeniyle özür dilerler mi? Onlardan böyle ahlâklı bir davranış beklenmez!

Bugün iç sayfadaki TOKMAK-2 sütunumda ‘Sakallı bebek’ olayının belgesini yayınlıyorum. Baksınlar, eğer kendilerini gazeteci kabul ediyorlarsa, utansınlar!

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Rahmi Turan’ın yazısı