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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Oslo’da yeni bir ‘Kürt açılımı’ masası kuruldu

Merkezi İngiltere’de olan Demotratic Progress Institute (Demokratik Gelişim Enstitüsü), Norveç’in başkenti Oslo’da yeni bir “Kürt açılımı”, daha doğrusu “PKK açılımı” için masa kurdu. Masaya oturanlar, Diyarbakır eski AKP milletvekili Abdurrahman Kurt, siyasetçi Ufuk Uras, artist Kadir İnanır, gazeteciler Yıldıray Oğur ve Ali Bayramoğlu oldu. Filmlerinde “yiğit adam” rolleriyle seyircinin gönlünü kazanan Kadir İnanır’ın gerçek hayatta “âkil adamlığa” özenip, filmlerdeki karakterlerine tam ters hareket ettiği görülüyor. Bazı sinema yazarı dostlarımız, hayranlarının önemli bir kısmının bu “âkil adam” olma hevesini sürdüren Kadir İnanır’ı terk ettiğini belirtiyor.

Rahmi Turan’ın yazısı

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Berbat bir senaryo: Tahir Elçi cinayeti

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