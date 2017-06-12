Rahmi Turan: Olaylar büyürse, Türkiye ‘Dinci teröre destek veren ülke’ diye suçlanabilir

Ortadoğu’da sınırlar yeniden çiziliyor.

Türkiye’ye yönelik riskler artıyor.

Bu bir oyun değil, ülkelerin hayat memat meselesi…

Katar krizini sadece bu ülke ile sınırlı bir olay sanmak yanlış. Amerika tarafından düzenlenen bir planın parçası bu…

Politika cahili olmayalım. Türkiye, tutum ve davranışını, ulusal çıkarlarını, geleceğe yönelik tehlikeleri dikkate alarak yönlendirmeli, sonradan pişman olacak kararlardan kaçınmalı.

Ateş bacayı sardıktan sonra “Aa, yanılmışız!” demenin faydası olmaz. Şimdiye kadar hep yanıldık, hiç değilse şimdiden sonra adımlarımızı dikkatli atalım.

Olaylar büyürse, Türkiye de “Dinci teröre destek veren ülke” diye suçlanabilir ve bu nedenle ülkemiz ağır zararlara uğrayabilir!

Barut fıçısının üzerinde oturuyor gibiyiz!

Rahmi Turan’ın yazısı