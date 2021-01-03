Rahmi Turan: Nerede tarafsızlık? Nerede demokrasi?

Vatandaşın birinci sorunu, peş peşe gelen zamlarla ağırlaşan hayat yükü ve cendere gibi boğazımızı sıkan geçim derdidir!

Tüm bu sorunlar ortada dururken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi:“BEN SÖZCÜ OKUMUYORUM, KİMSE DE PARA VERİP OKUMASIN!”

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Bunu, parti başkanı sıfatıyla söylese fazla önemsemezdik! Tercihini yapmak elbette ki, hakkıdır. Fakat, Cumhurbaşkanı devletin başıdır, bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder.

Anayasa’ya bağlı kalacağına ve tarafsız olacağına Meclis kürsüsünde ant içen Cumhurbaşkanı’nın böyle konuşması çok yaralayıcı olmuştur.

Evet, kendisi SÖZCÜ okumayabilir. Bu onun tercihi ve en tabii hakkıdır. Fakat halka talimat vermesi doğru mudur?

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Cumhurbaşkanı, insanların neyi okuyup neyi okumayacağına müdahale etmiş, vatandaşın özgür iradesine karışmıştır!

Nerede tarafsızlık? Nerede demokrasi?

Rahmi Turan’ın yazısı

