Rahmi Turan: Meclis’in kıymeti harbiyesi yok!

Yeni sisteme göre milletin temsilcisinin önemli bir yetkisi yoktur.

Mesela şimdi Meclis‘te 2020 Bütçe Görüşmeleri var. Genel Kurul’da günlerce tartışılacak, belki de sert kavgalar çıkacak. Peki, sonucu etkileyecek mi? Hayır!

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Yeni sisteme göre, 2020 bütçesini Cumhurbaşkanlığı yaptı. Diyelim ki Meclis, Cumhurbaşkanı‘nın hazırladığı bu bütçeyi reddedip geri çevirdi.

Ne olacak?

Cumhurbaşkanı yeni bir bütçe hazırlayıp Meclis tarafından onaylanmasını mı bekleyecek?

Hayır! Birçok meselede olduğu gibi bu konuda da Meclis’in kıymeti harbiyesi yok!

Rahmi Turan’ın yazısı