Rahmi Turan: İtiraf edelim ki, CHP hâlâ bu ülkenin umududur

CHP’nin, benim de eleştirdiğim birçok hatalı yanı vardır. Bunları zaman zaman yazıyorum. Fakat ne olursa olsun itiraf edelim ki, CHP hâlâ bu ülkenin umududur.

Ben şahsen, İYİ Parti’den de umutluyum. Günümüz Türkiye’sinde (başta MHP olmak üzere) birçok küçük parti Saray’a yamanma peşinde koşuyor. Ben siyasetin bu kadar kirlendiği başka bir dönem hatırlamıyorum.

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Önümüzdeki seçimlerde ana muhalefet partisi CHP ile birlikte İYİ Parti ve Saadet Partisi’ni çok önemli görevler bekliyor. 2019’da yapılacak 3 seçim (Belediye Seçimleri, Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçimi) Türkiye’nin bekasıyla ilgili hayati seçimler olacak. Kim bilir, belki son baharda “erken genel seçim” de olabilir. İktidar partisi AKP, rakiplerini hazırlıksız yakalamak isteyebilir.

Bu bakımdan muhalefet partilerinin tetikte beklemesi şart!

Rahmi Turan’ın yazısı