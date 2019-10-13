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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: İktidar kanadı gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor

İşlerinden güçlerinden, ekmek paralarından olmamak için durumu idare etmeye alışıyorlar ama ben şimdiye kadar TÜİK’in açıkladığı yüzde 9.26 enflasyona inanan görmedim.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TÜİK başta olmak üzere devlet kurumlarına artık güven kalmadığını söyledi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da, TÜİK’in açıkladığı yüzde 9.26 enflasyona halkın inanmadığını belirterek Meclis’e bir araştırma önergesi verdi.

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Verdi de ne oldu? Önerge AKP ve ortağı MHPnin oylarıyla reddedildi. İktidar kanadı gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor.

Rahmi Turan’ın yazısı

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