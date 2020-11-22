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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Hukuka güven ortadan kalktığı zaman her şey temelsiz binalar gibi çöküyor

Bugün ülkemizin en önemli sorunu nedir? Bence hukuktur, adalettir! Neden? Çünkü uygarlığın anası hukuk, insan hakları ve adalettir. Her şey hukuk ve adalete dayanıyor. Bunlar temel direklerdir. Hukuka güven ortadan kalktığı zaman ülkede her şey temelsiz binalar gibi çöküyor! Bugün ulusça çektiğimiz acıların (İç ve dış politika, ekonomi, eğitim, kültür, vs.) gerçek sebebi hukuksuzluktur!

AKP’nin kurucularından olan Bülent Arınç, büyük bir medeni cesaret göstererek ülkedeki hukuksuzluğu vurguladı. Şimdi, doğru konuştuğu için, Cumhur İttifakı (AKP ve MHP’liler) tarafından linç ediliyor, ittifakı çökertmek istediğinden bahsediliyor. Oysa Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan 14 Kasım günü: “Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatacağız” demişti. Bülent Arınçın açıklamaları bu sözleri destekliyor ama gel de onu gözleri kapalı, fanatik partililere anlat!

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Rahmi Turan’ın yazısı

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