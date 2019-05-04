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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Hiçbir sorunu çözemedi ama ‘Bakın burası çok önemli’ sözü ile millete tebessüm ettirdi

Üretici enflasyonu yüzde 30,12, tüketici enflasyonu yüzde 19,50.
Çarşı-pazar enflasyonunu ise ne siz sorun, ne ben söyleyeyim! Açıklanan resmi rakamların en az iki katı!
Bakan Albayrak dün enflasyon konusunda “Gelişmeler yaz aylarında hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor!” dedi.
Kim bilir, belki haklı! Masa başında dizginlenecek enflasyon kalem oyunlarıyla düşük gösterilebilir ama canı yanan vatandaş bunu yemez!
Bakan bey hiçbir sorunu çözemedi ama tekrarladığı “Bakın burası çok önemli”sözü ile millete tebessüm ettirdi!

Rahmi Turan’ın yazısı

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