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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Geldiğimiz nokta bu, Meclis ha var, ha yok!

Tatil bitti! 73 günlük aradan sonra Meclis bugün açılıyor.

CHP’li Özgür Özel, Tek Adam Sistemi ile birlikte kuvvetler ayrılığı ilkesinin bozulduğunu söyleyerek “Meclis’in eski etkinliğine yeniden kavuşmasını diliyorum” dedi.

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Haklıdır. Bugün Meclis şeklen vardır ama etkisiz, göstermelik bir Meclis’tir bu… Ülkeyi yaşadığımız sıkıntılı günlere sürükleyen dertlerin temelinde, Meclis’in devre dışı kalması yatıyor!

Geldiğimiz nokta bu! Meclis ha var, ha yok! Demokrasi böyle mi işler? İşlemiyor tabii ki!

Rahmi Turan’ın yazısı


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