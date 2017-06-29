Rahmi Turan: Erdoğan’ın sağlık raporu açıklanmalı

AKP Genel Başkanı ve Tarafsız Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç gün önce bayram namazını eda etmek için gittiği camide, namazını kılamadan baygınlık geçirdi.

Sağlık eski Bakanlarından Rifat Serdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Tarafsız Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumunun kamuoyuna net olarak açıklanması gerektiğini belirterek şunları söylüyor:

Erdoğan’ın sağlık problemleri, yaşadığı olaylardan ve (makyaja rağmen) yüzünden anlaşılıyor.

Herkes hasta olabilir, günün birinde hepimiz sağlığımızı kaybedebiliriz. Tüm bunlar, biz insanlar için olağan olaylardır. Fakat…

Ülkeyi yöneten kişilerin, varsa, sağlık problemlerini saklamaları, kamuoyunu bilgilendirmemeleri doğru bir hareket değildir.

Tüm demokrat ülkelerde, başkanların veya başbakanların yıllık sağlık raporları yayınlanır ve kamuoyu aydınlatılır. Böylelikle asılsız dedikoduların da önüne geçilmiş olunur.

Rahmi Turan’ın yazısı