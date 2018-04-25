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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Erdoğan’ı da CHP kurtarmıştı!

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2002 yılıydı… Bir süre cezaevinde yatan Tayyip Erdoğan “Siyasi yasaklı” hale gelmişti.
CHP’nin desteği olmasa, o zamanki Hürriyet Gazetesi’nin manşet attığı gibi “Erdoğan muhtar bile olamazdı!”
Fakat hukuk ve demokrasiden hiçbir zaman ayrılmayan CHP’nin oylarıyla Meclis’te Anayasa değiştirildi ve Tayyip Erdoğan siyasi haklarına kavuştu.
Erdoğan, Başbakanlığını da, Cumhurbaşkanlığı’nı da CHP’ye borçludur.
O zaman CHP’yi hararetle alkışlayan AKP’liler şimdi Akşener’e yaptığı destek nedeniyle CHP’ye küfrediyor!
Hayat bu tür garipliklerle dolu!

Rahmi Turan’ın yazısı

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